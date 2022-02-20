Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent genelinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. İl merkezi ve ilçelerde sobadan sızan gazdan etkilenen 9 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Tedavi altına alınan bu kişilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.