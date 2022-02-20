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Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

20.02.2022 14:52
Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent genelinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. İl merkezi ve ilçelerde sobadan sızan gazdan etkilenen 9 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Tedavi altına alınan bu kişilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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