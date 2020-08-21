Son dakika! Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Kavga, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Rıza Dolaşkan, (33) kebap şişiyle bacağından yaralandı. İhbarla gelen polisin sonlandırdığı kavganın ardından yaralanan Dolaşkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:26

Kaynak: DHA

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