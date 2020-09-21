Son dakika haber... Adıyaman'da öğrenciler, önlemler eşliğinde dersbaşı yaptı - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim bugün yeniden başladı. Adıyaman 'da öğrenciler, önlemler eşliğinde derse girdi. Sabah saatlerinde velileriyle birlikte okullara giden öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup sınıflarına geçti. Velilerin heyecanlı oldukları görülürken, öğrencilere hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundukları görüldü.

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