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Son dakika! Adıyaman'da tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Adıyaman'da tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

13.02.2022 22:20
Son dakika! Adıyaman'da tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekipler, yaralanan 2 kişiyi iş yerinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Gölbaşı Devlet Hastanesine daha sonra da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika! Adıyaman'da tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı
Son dakika! Adıyaman'da tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

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Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adıyaman'da tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adıyaman'da tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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