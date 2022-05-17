Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

17.05.2022 14:39
Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir evde 2 cep telefonu çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri A.A'yı (19), düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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