Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 12 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika