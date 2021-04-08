Son dakika! Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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