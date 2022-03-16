Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

16.03.2022 15:33
Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları öne sürülen K.A. ile E.E'yi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Terör operasyonunda 1 tutuklama Terör operasyonunda 1 tutuklama Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:00:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement