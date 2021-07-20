Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada M.H'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika