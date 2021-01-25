Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Abuzer A'yı gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abuzer A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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