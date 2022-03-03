Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı

03.03.2022 20:20
Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: ADIYAMAN'da PKK terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN'da PKK terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda D.D.. gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen D.D., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Jandarma, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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