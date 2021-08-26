Son Dakika | ADIYAMAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ TUTUKLANDI

Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da jandarmanın terör örgütü PKKYPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

ADIYAMAN'da jandarmanın terör örgütü PKK YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKKYPG soruşturması kapsamında jandarma ekipleri; 2015 Yılında Adıyaman- Çelikhan karayolu yakınlarındaki Koçali Baraj inşaatında 5 iş makinesinin yakılmasını planladığı ve Bezar Elçi kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristi evine aldığı belirtilen Ali Karayılan'a (47) yönelik operasyon düzenlendi. Doğanlı köyünde bulunan bir evde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika

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