Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülge Köyü Bayramlar mezrasında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine İ.H.K'nın adresine operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda 438 gram kubar esrar, hassas terazi, kursıkı tabanca, şarjör ve av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika