Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda "torbacı" olduğu belirlenen S.K'yi gözaltına aldı.

Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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