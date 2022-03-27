Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, T.A. idaresindeki otomobili Akpınar Karakol Komutanlığının önünde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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