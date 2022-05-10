Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

10.05.2022 10:18
Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, ilçe merkezinde plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 247,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, S.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.D. ile F.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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