Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı

20.06.2022 12:35
Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında yan baktı tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavga eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti 150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor 150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu! Anlı'nın açıklaması Twitter'da mizah dolu paylaşımlarla karşılandı
12:28 Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
12:04 Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor
11:46 Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti
11:25 Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
11:21 Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol
10:53 İYİ Parti lideri Akşener, adaylık konusunda vurgu yapan belediye başkanlarına cevap verdi: Başbakanlığa aday olduğumu söyledim
10:46 Uzman isim uyardı! İşte kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 12:42:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement