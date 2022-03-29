Son dakika: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

29.03.2022 20:12
Son dakika: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.A. ve A.Y'yi yakaladı.

Yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve A.Y. tutuklandı.

Son dakika: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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