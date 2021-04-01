Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Yiğit Turan'a otomobil çarparak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Abdurrahman Doğan yönetimindeki 02 AAG 993 plakalı otomobil yolun karısına geçmeye çalışan Yiğit Turan'a çarptı. Kazada yola savrulan çocuğu gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.