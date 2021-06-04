Son dakika... ADIYAMAN SU KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Karlı'ya ait inek, otlandığı sırada su kanalına düştü. Karlı, hayvanı kurtaramayınca itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 1 saatlik çalışma ile ineği sulama kanalından çıkardı. Kurtarılmasının ardından ineği teslim alan Mustafa Karlı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.