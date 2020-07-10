Son dakika! Adıyamanlı Barış, hediye edilen kuzularına gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Son dakika! Adıyamanlı Barış, hediye edilen kuzularına gözü gibi bakıyor

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 22 keçisi ile bir kuzusunu kaybeden 14 yaşındaki Barış Çalışkan, kendisine hediye edilen 5 kuzusuna gözü gibi bakıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 22 keçisi ile bir kuzusunu kaybeden 14 yaşındaki Barış Çalışkan, kendisine hediye edilen 5 kuzusuna gözü gibi bakıyor.

Çalışkan, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ın önceki gün kendisine hediye ettiği kuzulara her gün yem ve su verip, onların yanından bir an olsun ayrılmıyor.

İlçe merkezine bağlı Yukarıçöplü köyünde yaşayan Barış Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü hayvanları otlattıktan sonra eve dönerken otomobilin 22 keçi ve bir kuzuya çarpması sonucu hayvanların telef olduğunu söyledi.

Kuzusu öldüğü için çok üzüldüğünü belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Kuzumu çok seviyordum ve bundan dolayı çok üzüldüm. Bunun üzerine Kaymakam Köksal, bana 5 kuzu hediye etti. Bu kuzuları çok sevdim. Kuzulara gözüm gibi bakıyorum. Onların yem ve suyunu eksik etmiyorum. Bu kuzularım ölen kuzumun yerini doldurdu. Bir kuzum öldü ama 5 kuzum oldu. Tüm devlet yetkililerine teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Onlarla çok mutluyum. "

AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven'in de birer bisiklet hediye ettiğini anlatan Çalışkan, "Keçileri satıp bisiklet alacaktım ama artık gerek kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ederim." dedi.

Baba Mehmet Çalışkan da gösterilen hassasiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Barış, kuzularla vakit geçirip, yanlarından bir an olsun ayrılmıyor. Kendisi gerçekten çok mutlu." diye konuştu.

Barış Çalışkan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adıyamanlı Barış, hediye edilen kuzularına gözü gibi bakıyor - Son Dakika

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