Son dakika! Adlıhan Dere: "Kapanma kararı esnaf için yıkıma dönüşmesin" - Son Dakika

Son dakika! Adlıhan Dere: "Kapanma kararı esnaf için yıkıma dönüşmesin"

27.04.2021 17:47
Son dakika! Adlıhan Dere:

Son dakika haberleri... 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 19 günlük tam kapanma kararından en çok etkilenecek kesim olan esnaf ve sanatkarlar, borçlarının ertelenmesi ya da muaf tutulmasını ve desteklerin sürmesini talep etti.

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 19 günlük tam kapanma kararından en çok etkilenecek kesim olan esnaf ve sanatkarlar, borçlarının ertelenmesi ya da muaf tutulmasını ve desteklerin sürmesini talep etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, devletin tüm kararlarına harfiyen uyan esnafın, zor dönemde devletin gücünü arkasında hissetmek istediğini belirterek "Kapanma kararı esnaf için yıkıma dönüşmesin" dedi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, tam kapanma kararının esnaf ve sanatkarlar için bir yıkıma dönüşmemesi için borçların ertelenmesi ve devlet desteklerinin arttırılarak devam etmesi talebinde bulundu.

"Esnaf her karara uyuyor"

Esnaf ve sanatkarların toplum sağlığı için devletin aldığı tüm kararlara harfiyen uyduğunu ve hiçbir konuda yasa, yönetmelik ve genelgelere aykırı davranmadığını hatırlatan AESOB Başkanı Dere, "Biz her konuda devletimizin, halkımızın yanında, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ancak işlerimize mecburi ara vermek zorunda kaldığımız dönemlerde ödemelerimize, borç yükümüze de bir ara vermek yani kredi ödemelerimizin, SGK, Vergi ödemelerimizin ertelenmesi gerekiyor. Esnaf için Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi durmuşken ödemelerin devam ediyor olması gerçekten büyük bir kesim için yıkım anlamına geliyor. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz" dedi

"Destekler artarak sürmeli"

Devletin kira yardımı, kısa çalışma ödeneği gibi konularda uyguladığı desteklerin bu zor dönemde de devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Dere, "Devlete olan vergi, SGK primi gibi ödemelerin yanı sıra bankalara kredi ödemeleri de ekonomi durma noktasındayken yapılamıyor. Bu ödemelere devletimizin alacağı kararla birkaç aylık erteleme getirilmesi, zaten zor durumda bulunan esnafa küçük de olsa bir nefes olacaktır" diye konuştu.

"En çok küçük esnaf etkileniyor"

Alınan kapanma kararlarından en çok küçük esnafın etkilendiğinin artık herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunun altını çizen Adlıhan Dere, zincir marketlerin her zaman açık olmasını ve bu işletmelerde esnafın sattığı her ürünün satışa sunulmasını da eleştirdi. Dere," Kırtasiye, Hırdavat, züccaciye, oto aksesuar, ayakkabı,tuhafiye, tekstil,butik aklınıza ne gelirse kepenk indiriyor ama bu esnafımızın sattığı ürünler zincir marketlerde satılmaya devam ediyor. Bu durumda esnafın 'bizim suçumuz ne' diye sorması doğal değil mi? Her yer kapanacak ise ekonomide bu haksız rekabete, esnafın cezalandırılmasına da bir son verilmeli" ifadelerini kullandı.

"12 maddelik destek talebi"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'in Türkiye'deki tüm esnaflar adına Konfederasyon olarak taleplerini de 12 madde ile kamuoyuna sundu. Maddelerin içerikleri şu şekilde: " Esnaf ve sanatkarlarımız gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri geçici olarak devletimizce finanse edilmeli. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmeli.Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primleri devletimiz tarafından karşılanmalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir yapılandırma hakkı sağlanmalı, Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanmalı. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli. Esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara Covid-19 aşısında öncelik tanınmalı. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkan tanınmalı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkarlarımıza nakdi destek sağlanmalı." - ANTALYA

Son dakika! Adlıhan Dere: Kapanma kararı esnaf için yıkıma dönüşmesin

Esnaf ve Sanatkarlar, Mayıs, Nisan, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Adlıhan Dere: 'Kapanma kararı esnaf için yıkıma dönüşmesin' - Son Dakika Ekonomi


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