Üye Girişi
Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

01.12.2021 12:55

Son dakika haber: Kartal'da iddiaya göre Anadolu Adliyesi yakınındaki bir kafede karşılaşan davalı iki grup arasında yumruklu kavga çıktı.

Kartal'da iddiaya göre Anadolu Adliyesi yakınındaki bir kafede karşılaşan davalı iki grup arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kartal'da iddiaya göre davalı iki grup Anadolu Adliyesi yakınındaki bir kafede karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan yumruklu kavga orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kafe çalışanları kavgayı ayırmaya çalışırken, taraflar daha sonra kafeden ayrıldı.

Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Anadolu Adliyesi, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor! 13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor! CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi! 12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi! Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı 11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!

Son Dakika Haberleri
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
12:39 PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
12:32 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor
12:28 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:26 Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!
12:10 HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira
12:01 Galatasaray'dan ocakta iki transfer! Dennis Man ve Patrick Berg geliyor!
İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!         
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:00
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:18:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement