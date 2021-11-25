Üye Girişi
Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada

25.11.2021 11:25

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti.

Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada

5 kişinin hayatını kaybettiği kavgada görülen dava sonrası kavga çıktı

ERZURUM - Erzurum'da husumetli olan iki aile arasında adliye çıkışı yaşanan tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi omuzundan yaralandı. Adliye önünde başlayan tartışma hastane koridorlarına da yansıdı. Hastane içerisinde yaşanan arbede ise bir hemşirenin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erzurum'un Çat ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin duruşma sonrasında taraflar arasında yine silahlı kavga yaşandı.

Yıldız ve Güneş ailelerinin taraf olduğu davanın dün görülen duruşması sonrasında taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Adliye önünde karşılaşan taraflardan Güneş ailesinden Yusuf Güneş, Yıldız ailesinin içinde bulunduğu 25 AAP 160 plakalı minibüse silahla ateş etti. Muhammet Yıldız'ın omzundan yaralandığı kavgada minibüsün camları kırıldı. Polis adliye önünden kaçan tarafları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga adliye sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil bölümünde de devam etti. İki grup arasında yaşanan arbedeye polis güçlükle müdahale ederken yaşanan o anlar bir hemşirenin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz yıl 30 Mayıs tarihinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. 2014 yılında Yıldız ailesinin Güneş ailesinden kız kaçırmasının ardından aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti. Olaydan iki gün önce Güneş ve Yıldız ailelerine ait atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız, atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş'le aralarında tartışma çıktı. İki gün sonra Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş kendilerine ait traktörle tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız'ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y., Güneş ailesi üyeleri ile tarlada tartışmaya başladı. İki husumetli aile arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Köseler Mahallesi'nden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler ve muhtar, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş, Baki Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız'ın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Durum mahalle muhtarı tarafından polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baki Güneş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan B.Y. ve İ.Y. ise, olaydan 23 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y. ve B.Y. isimli şüpheliler, 3 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada

Muhammet Yıldız, Erzurum, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim         
12:51
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası         
11:31
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:03:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti...O anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement