ADLİYE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN 52 KİŞİDEN 46'SI SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

ADLİYE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN 52 KİŞİDEN 46'SI SERBEST BIRAKILDI

Ahmet YEŞİLMEN/ Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde, Boğaziçi Üniversitesi gözaltılarını protesto etmek isterken gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ahmet YEŞİLMEN/ Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde, Boğaziçi Üniversitesi gözaltılarını protesto etmek isterken gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişi ise adliyeye sevk edildi Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda önünde toplanan gruptan 52 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



Son Dakika

Norveç, Türkiye karşısında savunma ağırlıklı bir sistemle sahaya çıkacak

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu

Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti

Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor

Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt

Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı