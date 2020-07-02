Son Dakika: Adliyeden kaçmaya çalışan sanık, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı - Son Dakika

112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sanığa nezaret eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, M.Ö.'ye "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara uymayan M.Ö. ile adliye önünde arzuhalcilik yapan Murat S. polisin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi