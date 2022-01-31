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Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı

31.01.2022 17:16
Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye gelmeden önce çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Kastamonu'da ikamet ettikleri iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Şahısların yakalanması için 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı
Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı
Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı

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Kastamonu, Gözaltı, Polis, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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