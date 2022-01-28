Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adnan Menderes Üniversitesi'ni ziyaret ederek Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen toplu açılış töreni kapsamında açılışını gerçekleştirdiği ADÜ Yeni Nesil Hastanesi Ek Binası'na Acil Servis taşındı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in bulunduğu Acil Servis taşınmasında, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Genel Sekreter v. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ve öğretim üyeleri hazır bulundu.

ADÜ Yeni Nesil Hastanesi Ek Binası'nın sağlık alanında bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, örnek teşkil edecek bir donanımla hazırlandığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Hastanemiz ek binasının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olmasının gururunu yaşıyoruz. Bölgemize ve Aydınımıza hayırlı olsun. Hastanemiz çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak" dedi.

ADÜ Yeni Nesil Hastanesi Ek Binası'nda incelemelerde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "249 servis yatağı, 41 yoğun bakım yatağı ile toplam 290 yatak kapasiteli yeni acil servisin fiziki alan kapasitesi 5 kat, hasta kapasitesinin ise 2 kat arttı. Bu veriler bölge hastanesi olma yolunda önemli adımlar" dedi. - AYDIN