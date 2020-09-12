Son dakika... ADÜ Hastanesi için sürekli işçi alımı kura çekimi gerçekleştirildi
Son dakika haberlerine göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere; '4857 sayılı İş Kanunu' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında İŞKUR aracılığıyla 'sürekli işçi' alım ilanına çıkan Personel Daire Başkanlığı,...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere; '4857 sayılı İş Kanunu' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında İŞKUR aracılığıyla 'sürekli işçi' alım ilanına çıkan Personel Daire Başkanlığı, sürekli işçi kadrolarına alınacak asıl ve yedek adayların kura çekimini gerçekleştirdi.
Noter huzurunda ADÜTV'de canlı yayınla gerçekleşen, AdüTV sosyal medya kanalı üzerinden aktarılan hastane personel alımı noter kura çekilişini, 3 bin 625 aktif izleyici izledi. 1.Noter Başkatibi Serdar Cankurt ve Aydın 1.Noteri Katibi Merve Şen tarafından yapılan kura çekimlerinde; 92 kadın güvenlik görevlisi başvurdu 5 asil 5 yedek belirlendi. Başvuran 144 Erkek güvenlik görevlisinden 15 asil 15 yedek, 120 kadın hasta bakımı ve temizliği personeli başvurusundan 30 asil 30 yedek, 41 erkek hasta bakımı ve temizliği personeli başvurusundan ise 28 asil 13 yedek olarak istihdam edilmeye hak kazandı. - AYDIN
Son Dakika Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız