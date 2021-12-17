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Son dakika: AFAD: "12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede operasyonlar yürütüldü" - Son Dakika

Son dakika: AFAD: "12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede operasyonlar yürütüldü"

17.12.2021 17:22
Son dakika: AFAD: "12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede operasyonlar yürütüldü"

Gelen son dakika haberlerine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede insani yardım, arama kurtarma, transfer ve tahliye operasyonu yapıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede insani yardım, arama kurtarma, transfer ve tahliye operasyonu yapıldığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin afetlere yaklaşımını değiştiren Başkanlığın, 12. yaşını "Afete Hazır Türkiye" hedefine ve insanlığa yaptığı önemli katkılarla kutladığı belirtildi.

Türkiye'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin, afet yönetiminde dönüm noktası olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek elde toplanması ihtiyacının zorunlu bir hal alması nedeniyle kurulan AFAD'ın 17 Aralık 2009'da resmen faaliyete başladığı hatırlatıldı.

AFAD'ın kurulması ile afet ve acil durumlarda "risk yönetimi" anlayışının benimsenerek "Bütünleşik Afet Yönetimi" sistemine geçildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Afete müdahaleyi de içeren ancak önceliği afet öncesinde önlemeye ve risk azaltmaya verildiği programlar uygulayan AFAD, toplumda afet farkındalığının oluşturulması için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Bu kapsamda 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan eden AFAD, 56 milyon insana ulaşmayı başardı. AFAD ülke genelinde Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TAMP) hazırlarken 80 ilde il risk azaltma planlarını izleme ve takip yazılımlarıyla birlikte hayata geçirdi, İstanbul'u tamamlamak üzere çalışıyor."

Açıklamada, AFAD'ın "müdahale sürecinin afet olmadan önce hazırlıkla ve risklerinin azaltılmasıyla başladığı" ilkesiyle hareket ettiği aktarılarak bu nedenle TAMP ve 81 il afet müdahale planlarının 7 yıl önce uygulamaya alındığı ve sürekli güncel tutulduğu bildirildi.

Arama kurtarma personelinin sayısı 1797'ye çıkarıldı

Afet yönetiminin bilişim altyapısını oluşturan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) geliştirilerek çalıştırıldığı belirtilen açıklamada konuya ilişkin bilgiler şöyle paylaşıldı:

"AFAD, TAMP'ın en iyi şekilde uygulanması için bakanlık merkezlerinden saha destek öncü ekibini, operasyonel işler için 81 ilde yerel destek saha ekiplerini oluşturuyor. Afetlerde görev alacak ekipleri standardize eden AFAD Akreditasyon Sistemi'nde, 382 üyesiyle birlikte 14 STK ve kuruluş ekibini akredite etti. AFAD, arama kurtarma personelinin sayısını 1797'ye çıkardı ve artırmaya devam ediyor. Yeni nesil AFAD arama kurtarma araçları ile Türkiye'nin 780 araçlık arama kurtarma parkını oluşturdu. Türkiye genelinde, hafif arama kurtarmayı yürütebilecek farklı kurum ve kuruluşlardan 38 bin 424 arama kurtarma personeline eğitim verdi. Yalnızca 2021'de bir uluslararası, 10 bölgesel düzey, 51 yerel düzey olmak üzere 62 Türkiye Afet Müdahale Planı tatbikatı gerçekleştirdi. 2021 boyunca 3 bin 273 afet ve acil duruma müdahale etti."

Açıklamada, Türkiye Afet Lojistik Ağı'nın kurularak ağın birincil bağlantılarını 27 Bölgesel AFAD Lojistik Merkezi, ikincil bağlantılarının ise 54 Destek Depo ile örüldüğü belirtilerek "7/24 çalışan merkezler ve depolarda hazır bulunan malzeme konteynerlerini tırlara dakikalar içinde yükleyerek afet bölgesine gönderiyor. 92 binden fazla AFAD aile çadırını ve 1600'den fazla AFAD Yaşam Konteyneri'ni uyku ve mutfak malzemeleriyle hazır tutuyor. Sadece 2021'de afetlerden zarar gören 13 bin 578 aileye nakdi yardım yaptı. Son 2 yılda afetlerde evini kaybedenler için 38 bin 574 konutu yatırım programına alırken 10,135 aileye kalıcı konut teslim etti." bilgisi verildi.

Deprem gözlem istasyonu sayısı 12 yılda 1143'e çıkarıldı

AFAD'ın, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023'ü, 2010'da hazırlayıp 2011'de uygulamaya aldığı ifade edilen açıklamada, kentsel dönüşümden kamu yapılarının depreme karşı güçlendirilmesine, gönüllülükten afet eğitim seferberliğine kadar pek çok eylemin bu plan kapsamında uygulandığı, AFAD'ın Ulusal Deprem Gözlem Ağları (USAG) içindeki deprem gözlem istasyonu sayısının 12 yılda 1143'e çıkarıldığı ve Türkiye'nin, Avrupa'nın ikinci en büyük gözlem ağına sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, Türkiye'nin ulusal afet gönüllülüğü organizasyonunu kuran AFAD Gönüllülük Sistemi ile 410 bin kişiden gönüllü olmak için başvuru aldı. Ülke genelindeki toplanma alanı sayısını 27 bin 540'a, kişi başına düşen metrekareyi 3,24'e çıkardı. Halkı tehlikelere karşı uyaracak İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) kapsamında 147 noktada kurulumu tamamladı.

AFAD, 12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede insani yardım, arama kurtarma, transfer ve tahliye operasyonları yürüttü. Kasım 2019'da 6,4'lük depremi yaşayan Arnavutluk'a yardıma koşan AFAD arama kurtarma ekipleri, bu yıl Hırvatistan ve Haiti'de meydana gelen depremler sonrasında da bu ülkelere yardım eli uzattı. Suriye krizinin başladığı günden itibaren bölgedeki masum sivillere yardım ulaştıran AFAD; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekat bölgeleri ile İdlib'deki sivillerin beslenme ve barınma gibi insani ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol aldı."

Togo Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: AFAD: '12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede operasyonlar yürütüldü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: AFAD: "12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede operasyonlar yürütüldü" - Son Dakika
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