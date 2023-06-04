Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

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Yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur Ankara'yı göle çevirdi. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

YARALARI SARMAYA ÇALIŞIRKEN BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN

Yetersiz kalan belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar yaşadıkları sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir yeni uyarı daha geldi.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASINI RİCA EDERİZ"

Meteorolojik kaynakların uyarılarını aktaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden alınan verilere göre; 04.06.2023 tarihinde yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ederiz."

AFAD: YAĞIŞIN AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Ankara için bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD sosyal medya hesabından, "Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

"TAŞKIN RİSKİNE KARŞI DERE YATAKLARINDAN UZAK DURULMALI"

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.