Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

04.06.2023 15:39

Meteoroloji'nin başkent Ankara için yaptığı uyarıların ardından bir ikaz da AFAD'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AFAD, "Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur Ankara'yı göle çevirdi. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Son Dakika! Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

YARALARI SARMAYA ÇALIŞIRKEN BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN

Yetersiz kalan belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar yaşadıkları sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir yeni uyarı daha geldi.

Son Dakika! Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASINI RİCA EDERİZ"

Meteorolojik kaynakların uyarılarını aktaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden alınan verilere göre; 04.06.2023 tarihinde yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ederiz."

Son Dakika! Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

AFAD: YAĞIŞIN AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Ankara için bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD sosyal medya hesabından, "Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Son Dakika! Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

"TAŞKIN RİSKİNE KARŞI DERE YATAKLARINDAN UZAK DURULMALI"

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son Dakika! Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi
YORUMLAR
500

Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:58 River Plate maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
16:54 Gittiği maç sonu oldu! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
16:21 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek
16:20 İspanyol oyuncu spor salonunda üçlü ilişki teklifi aldı
16:16 Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular
16:17 Neden mi Mehmet Özhaseki?
16:10 Açık olsaydı piyasaları sallardı! Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?
16:06 Açık olsaydı piyasaları sallardı! Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?
16:06 Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevi devraldı! Selefini aracına kadar uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2023 17:09:46. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement