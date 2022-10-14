Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait bir maden ocağında patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, madende mahsur kalan işçiler olduğu belirtildi.
Bölgeye acil olarak sevk edilen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. 8 işçi kendi imkanlarıyla yukarı çıkarken, 6 işçiye de ekipler tarafından ulaşıldı. Yaralı 12 işçi ise hemen tedaviye alındı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da patlamanın nedenine ilişkin açıklamada bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada patlamanın trafo kaynaklı meydana geldiği belirtilerek, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir" denildi.
Açıklama şöyle sürdürüldü: "AFAD, EmniyetGM, acilafetgovtr, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya'dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir'den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak'tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir."
Son Dakika › Güncel › AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı - Son Dakika