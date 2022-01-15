Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
Bozkurt Kaymakamlığını ziyaret eden Sezer'i Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, muhtarlar ve daire amirleri karşıladı.
Ziyarette Çakır ve yetkililerden bilgi alan Sezer, daha sonra ilçede arama kurtarma eğitimi yapan İHH ekibiyle görüştü.
Ardından sanayi sitesi inşaatı çalışmalarını inceleyen Sezer, AFAD konteyner evleri ve dükkanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eti.
Sezer, Bozkurt'taki incelemelerin ardından Sinop'un Ayancık ilçesine hareket etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: AFAD Başkanı Sezer, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika