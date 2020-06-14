Son Dakika: AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde ilçeye bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köylerinin tarandığını, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremin ardından, ikisi 4,7 ve 4,6 olmak u¨zere toplamda 16 artçı depremin olduğu belirtildi.

Bölgeye, Bingöl İl AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨nden 4, UMKE'den 5 personelin yanı sıra Karlıova İtfaiye, İlçe Jandarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre, herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Tu¨rk Telekomun sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir."