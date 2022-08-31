AFAD da İstanbulluları uyardı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun - Son Dakika
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AFAD da İstanbulluları uyardı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun

31.08.2022 09:48

Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış için bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan geldi. AFAD'ın İstanbullulara gönderdiği mesajda, "Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyurulmuştu.

AFAD SMS'LE UYARDI

Bu uyarının ardından AFAD'dan da özellikle İstanbullulara bir uyarı mesajı gönderdi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! AFAD'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun

AKOM: 3 EYLÜL'E KADAR DİKKATLİ OLUNMALI

Afet ve Koordinasyon Merkezi (Akom)'dan yapılan açıklamada ise kentin bugün itibarıyla yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 3 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Akom'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek.Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor." denildi.

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İstanbul, AKOM, AFAD, Güncel, Son Dakika

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