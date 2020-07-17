Son Dakika: AFAD gönüllülerine "Temel Afet Bilinci" ve "Yangın Farkındalık" eğitimleri verildi - Son Dakika

Son Dakika: AFAD gönüllülerine "Temel Afet Bilinci" ve "Yangın Farkındalık" eğitimleri verildi

Son dakika güncel haberine göre Bilecik AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı projesi kapsamında AFAD gönüllülerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık eğitimleri verildi.

Bilecik AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı projesi kapsamında AFAD gönüllülerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık eğitimleri verildi.

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Konu hakkında Bilecik AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde ev, iş, tarım arazileri, mera, orman alanları ya da kazalarda ve doğal afetlerde çok sayıda yangın çıkmakta, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman itfaiye olamayacağından, kişilerin kendilerinin yaşam alanlarında veya yakın çevrelerinde çıkabilecek ya da çıkan yangın durumunda ne yapacaklarını ve yangın söndürme cihazlarını kullanmayı biliyor olmaları son derece önemlidir. AFAD, bu düşünceden hareketle Afetlere Hazırlık Yılı projesinin bu ay ki temasını 'İtfaiye' olarak belirlemiştir. Bu kapsamdan ilimiz görev yapan AFAD gönüllülerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık eğitimleri verildi" denildi.


Öte yandan eğitim sonundan katılımcılara sertifikaları verildi. - BİLECİK

Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: AFAD gönüllülerine 'Temel Afet Bilinci' ve 'Yangın Farkındalık' eğitimleri verildi - Son Dakika
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