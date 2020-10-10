Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki yangına müdahale çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'da devam eden yangına müdahale çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

AFAD ekipleri tarafından 542 kişinin tahliye edildiği, bu kişilerin kontrollü bir şekilde evlerine yerleştirildiği aktarılan açıklamada, bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makinelerinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.