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Son Dakika | AFAD: Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Son Dakika | AFAD: Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor

30.01.2022 10:17
Son Dakika | AFAD: Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor

Son dakika gündem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, olayla ilgili kanıt olarak sunulan fotoğrafların 2013'te ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını, AFAD koordinasyonunda STK'lerle sürdürdüğü aktarılan açıklamada, güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

Güvenli bölgelerde, Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda yalnız kar yağışlarının yoğun olduğu 6 günde 1692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İddialar gerçeği yansıtmasa da dondurucu soğukların devam ettiği bölgede insani krizin boyutlarının daha da artmaması ve soğuk nedeniyle üzücü olayların yaşanmaması için sivil toplum kuruluşlarımızla insani yardım çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir."

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Türkiye, Suriye, Fırat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AFAD: Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | AFAD: Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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