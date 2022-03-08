Son Dakika | AFAD, Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | AFAD, Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatıyor

08.03.2022 17:50

Son dakika haberler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçen Ukraynalı savaş mağdurlarına insani yardımda bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçen Ukraynalı savaş mağdurlarına insani yardımda bulunuyor.

AFAD ekipleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle insani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Siret Sınır Kapısı'na sevk edildi. Ayrıca çok sayıda tırla da insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı.

Türkiye'nin yardım faaliyetlerini organize eden ve Dışişleri Bakanlığı ile Türk vatandaşlarının Romanya üzerinden tahliyesine destek veren AFAD ekipleri, bölgedeki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen özveriyle çalışmalarını yürütüyor.

AFAD İnsani Yardım Koordinatörü Oğuz İlkbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın ikinci gününden itibaren bölgede 11 kişi ile görev yapmaya başladıklarını belirtti.

Sınır kapısında kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlandığını ifade eden İlkbahar, Türkiye'den gelen 18 yardım tırının Moldova ve Ukrayna makamlarına teslim edildiğini kaydetti.

İlkbahar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Siret Sınır Kapısı'nda günlük yaklaşık 3 bin 500 kişiye insani yardım dağıtıyoruz. Dağıtımlarımızı Türk ve yabancı ayrımı yapmadan gerçekleştiriyoruz. Gündüzleri de ayrıca çorba ve sıcak yemek ikram ediyoruz. 24 saat esasına göre Türk vatandaşlarına ve Ukraynalı savaş mağdurlarına yardımda bulunuyoruz. Ayrıca bölgedekilere hijyen malzemesi de dağıtıyoruz."

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının, otobüslerle İstanbul'a gönderildiğini ve bu organizasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren İlkbahar, Siret Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Türk otobüslerine de İstanbul'a ulaşana kadar yetecek gerekli gıda ve hijyen malzemelerini sağladıklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Dünya Kadınlar Günü'nde savaş mağduru kadınlar ve çocukları unutulmadı Dünya Kadınlar Günü'nde savaş mağduru kadınlar ve çocukları unutulmadı Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor

Romanya, Türkiye, Savaş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AFAD, Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:02:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | AFAD, Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement