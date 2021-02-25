Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Barış için ciddi bir zemin hazırlandı" - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede barış için ciddi bir zemin hazırlandığını söyledi.

Gani, başkent Kabil'de katıldığı bir törende, bundan sonraki süreçte barış konusunda parlamento vekilleriyle danışmayı sürdüreceğini belirtti.

Afganistan'ın kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için her zamankinden daha iyi konumda olduğunu ifade eden Gani, "Ülkede her zamankinden daha çok barış için ciddi bir zemin hazırlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Gani, oluşturulan bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede barışın sağlanması ve çözüm yolunun bulunması için çalışma yürütüldüğünü dile getiren Gani, barış sürecinin hızlandırılmasının önemine dikkati çekti.

Diğer yandan Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 6 Ocak'ta başlayan ve Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkeleri turuna çıkmasıyla ara verilen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması tekrar 22 Şubat'ta başlamıştı.