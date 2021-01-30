Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur" - Son Dakika

Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur"

30.01.2021 12:53
Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani:

Son dakika haberi: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede geçici bir hükümetin kurulmasının kan dökülmesine neden olacağını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede geçici bir hükümetin kurulmasının kan dökülmesine neden olacağını söyledi.

Gani, başkent Kabil'de video konferans yöntemiyle katıldığı bir törende, Afganistan'da geçici hükümetin kurulmasının meşru olmadığını belirtti.

Geçici hükümetin kurulmasının anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Gani, "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur." ifadesini kullandı.

Gani, barış sürecine asla engel olmadığını ancak kanuna aykırı işlere de göz yummayacağını kaydetti.

Taliban'ın barış için hiçbir olumlu adım atmadığını dile getiren Gani, verdiği sözleri yerine getirmeyerek saldırılarını arttırdığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin yeni yönetiminin Taliban ile barış sürecini gözden geçirmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Diğer taraftan iki gün önce Moskova'a giden Taliban'ın Katar Ofisi Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin istifa vermesi gerektiğini, yeni kurulacak geçici hükümetle barış görüşmelerini yürüteceklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: 'Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur' - Son Dakika


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