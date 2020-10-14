Son dakika... Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü - Son Dakika

Son dakika... Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "Mİ-17" tipi 2 askeri helikopterin, Helmand'ın Nave ilçesinde kalkıştan hemen sonra düştüğünü bildirdi. Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Görgü tanıkları ise Nave ilçesinde yaralı askerleri alan iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü öne sürdü.

Son Dakika

Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Kendisine adres soran ve derdini anlatanlardan ücret talep eden esnaf, aldığı paralarla SMA hastasına umut olacak

Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı

Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı

Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de

'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu