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Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi

15.08.2021 10:49

Son dakika: Taliban'ın sabah saatlerinde başkent Kabile'e yakın olan Celalabad şehrine girmesiyle ABD, şehirdeki büyükelçiliği boşaltmaya başladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 şehir merkezini ele geçiren Taliban'ın, dört bir taraftan başkent Kabil'e girdiği bildirildi.

Taliban bu sabah, Afganistan'ın doğusundaki önemli bir şehir olan Celalabad'ın kontrolünü ele geçirdi. Kabil'e oldukça yakın bir yerde ilerleyiş devam ederken, Taliban kontrolündeki ilerliyorken ABD başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

KABİL HARİÇ TÜM VİLAYET VE İL MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın dört bir yandan başkent Kahire'ye ve kenar mahallelere girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi. Ülkeden tek çıkış yolunun Kabil'deki havalimanı olduğu belirtildi.

"ŞİDDETTEN KAÇINMALARI İÇİN TALİMAT VERDİK"

Taliban Doha sözcüsü, yaptığı açıklamada "Kabile giren güçlerimize şiddetten kaçınmaları talimatını verdik, gitmek isteyenlere güvenli geçiş sağlanacak. Kadınların korunaklı bölgeye gitmesi talep edilecek" sözlerine yer verdi. Başkent Kabil'i güç kullanarak ele geçirmeyeceğini söyleyen Taliban, "Biz yönetimi devralırken tek bir masum Afganistan vatandaşının bile yaralanmasını ya da ölmesini istemiyoruz ama ateşkes ilan etmedik" sözlerine yer verdi.

"ÜLKEMİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün yayınladığı videolu mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti. Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" sözlerine yer verdi.

ABD, ÜLKEDEN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

ABD liderliğindeki güçler, kalan birliklerinin büyük kısmını geçen ay geri çektikten sonra, Afgan ordusunun savunması çöktüğü için Taliban kampanyası hızlandı. ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü , vatandaşların tahliyesine yardımcı olmak ve ABD askeri personelinin "düzenli ve güvenli" bir şekilde çekilmesini sağlamak için 5.000 askerin konuşlandırılmasına izin verdi. Bir ABD savunma yetkilisi, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yeni onaylanmış 1000 askerin dahil olduğunu söyledi.

26 ŞEHİR MERKEZİNİ KONTROL EDİYORLAR

Taliban, ABD ve diğer yabancı güçlerin geri çekilmesiyle son aylarda Afganistan'da hızlı ilerleme kaydetti. Şu ana kadar 34 vilayetin 26'sında, kontrol Taliban'a geçti.

Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi - Son Dakika Dünya


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