Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarbulak ilçesinde 7 polisi kurşuna dizerek öldürdüğü bildirildi.
Belh Emniyet Müdürü Sayed Miracuddin Sadat, basına yaptığı açıklamada, 7 polisin sivil araçla Çarbulak'tan Belh merkezine doğru giderken Sulaiman Hil bölgesinde Taliban militanları tarafından araçtan indirildiğini söyledi.
Sadat, 7 polisin militanlar tarafından kurşuna dizildiğini ifade etti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Afganistan'da 7 polis Taliban militanları tarafından öldürüldü - Son Dakika