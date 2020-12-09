Son dakika: Afganistan'da 7 polis Taliban militanları tarafından öldürüldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Sadat, 7 polisin militanlar tarafından kurşuna dizildiğini ifade etti.

Belh Emniyet Müdürü Sayed Miracuddin Sadat, basına yaptığı açıklamada, 7 polisin sivil araçla Çarbulak'tan Belh merkezine doğru giderken Sulaiman Hil bölgesinde Taliban militanları tarafından araçtan indirildiğini söyledi.

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