Öte yandan Afganistan hükümetine göre yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıda kadın polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın merkezinde bir kadın polisin, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Afganistan 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir kadın polis, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Afganistan'da bir kadın polis öldürüldü - Son Dakika

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