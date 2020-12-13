Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan bir savcı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, yaptığı açıklamada, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde Habibullah adında bir savcının, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Faramarz, savcının saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini, saldırganların ise bölgeden kaçtığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Afganistan'da bir savcı öldürüldü - Son Dakika