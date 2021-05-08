Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Faryab'ın Peştun Kot ilçesine bağlı Dehen Dere köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Dehen Dere barajının güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Yuriş, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Taliban militanlarının dün gece Dehen Dere Barajı'na silahlı saldırı düzenlediğini ifade eden Yuriş, bu saldırıda can kaybının bulunmadığını kaydetti.

Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken, diğer yandan da şiddet olayları artarak devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.