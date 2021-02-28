Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, yaptığı açıklamada, Kale Sebz bölgesinde yola tuzaklanan bombanın patlatıldığını söyledi.
Cumazada, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ise yaralı sayısının 11 olduğunu öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika