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Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi

05.08.2021 16:22
Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, bir sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, bir sivil hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine, bir bisiklete yerleştirilen bombanın, Mezar-ı Şerif'in merkezinde kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Adil, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Mezar-ı Şerif Hastanesi Başhekimi Gavsuddin Enveri ise 2'si ağır 15 yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan başkent Kabil'de, 3 Ağustos'ta, Taliban'ın üstlendiği, savunma bakanının evine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika


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