Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda aşiret lideri öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda aşiret lideri öldü

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda aşiret liderlerinden Melik Haşim Hamdard hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda aşiret liderlerinden Melik Haşim Hamdard hayatını kaybetti. Nangarhar'ın Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşiret liderlerinden Melik Haşim Hamdard'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde bombalı saldırıya uğradığını söyledi. Han, saldırı sonucu Hamdard'ın yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir savcı ve koruması hayatını kaybetmişti. Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor. Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

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