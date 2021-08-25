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Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı - Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı

25.08.2021 19:53
Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı, System.String[]

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" denildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede bulunan diğer NATO ülkeleri de askerlerini tahliye etmeye başlamıştı.

TAHLİYEYE BAŞLANDI

Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı.

"TÜRKİYE YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur.

1129 SİVİL VATANDAŞ DA TAHLİYE EDİLDİ

Bu kapsamda, Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı - Son Dakika


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